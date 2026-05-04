04.05.2026 15:53 Frau in Dresden sexuell belästigt, 100.000-Euro-Schaden und Rassismus: Polizei startet drei Zeugenaufrufe

Die Polizeidirektion Dresden hat am Montag mehrere Zeugenaufrufe veröffentlicht. Im ersten Fall wurde eine Frau sexuell belästigt.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Die Polizeidirektion Dresden hat am Montag mehrere Zeugenaufrufe veröffentlicht. Die genannten Vorfälle haben allerdings nichts mit den 1.-Mai-Feierlichkeiten zu tun. Sie alle spielten sich bereits Ende April ab. Im ersten Fall wurde eine Frau sexuell belästigt, im zweiten eine Frau mit drei Kindern rassistisch beleidigt und im dritten ein Unfallschaden in Höhe von 100.000 Euro verursacht.

Der Vorfall ereignete sich auf der oft recht gut besuchten Augustusbrücke. © Ove Landgraf Die sexuelle Belästigung ereignete sich bereits am Samstag, dem 25. April, gegen 15.30 Uhr in der Inneren Neustadt. Dort wurde eine junge Frau (34) auf der Augustusbrücke von einem ihr unbekannten Mann "unsittlich" berührt, wie die Polizei meldet. Das Problem: Die Geschädigte leidet an einer so starken Sehbeeinträchtigung, dass es ihr nicht möglich ist, eine Täterbeschreibung abzugeben. Aus diesem Grund setzt die Polizei jetzt auf Zeugen.



Die Behörde fragt konkret: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351-483 22 33 entgegen.

35-Jährige wird rassistisch ausfällig

Die Polizei hofft auf neue Impulse durch Zeugen. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa Am Montag, dem 27. April, stand eine Frau mit drei Kindern gegen 14.40 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Amalie-Dietrich-Platz" in Dresden-Gorbitz. Dort wurden sie und die drei Kinder wegen ihrer Herkunft von einer Frau (35) rassistisch beleidigt, wie die Polizei laut Zeugenaussagen mitteilte.



Als alarmierte Polizeibeamte die Tatverdächtige ausfindig machen konnten und eine Anzeige fertigten, hatten die Betroffenen den Ort des Geschehens bereits verlassen.



Die Polizei fragt deshalb: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht? Weiterhin bittet sie die Betroffenen, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Behörde ebenfalls unter der Rufnummer 0351-483 22 33 entgegen.

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