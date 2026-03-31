Frau ins Gesicht geschlagen und begrapscht: Täter auf der Flucht

Hamburg - Schockmoment im Hamburger Norden: Am Montagabend ist eine 54-jährige Frau im Stadtteil Barmbek-Nord Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Die Polizei fahndet jetzt nach dem Täter.

Am Montagabend wurde eine Frau Opfer eines sexuellen Übergriffs in Hamburg Barmbek-Nord. (Symbolfoto) © Maurizio Gambarini/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gegen 23.15 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg am Krüßweg unterwegs, als sich plötzlich ein Unbekannter von hinten näherte. Ohne Vorwarnung schlug der Mann der 54-Jährigen ins Gesicht.

Doch damit nicht genug: Im Anschluss begrapschte der Täter die Frau unsittlich, teilte die Polizei mit. Die Dame reagierte sofort und schrie laut um Hilfe. Offenbar brachte genau das den Angreifer dazu, von ihr abzulassen. Der Mann ergriff daraufhin die Flucht in Richtung Rümkerstraße und verschwand in der Dunkelheit.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 25 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und muskulös sein. Zudem wird er als südländisch aussehend beschrieben, mit schwarzen Haaren, möglicherweise zu einem Zopf gebunden und einem runden Gesicht. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Bomberjacke sowie eine dunkle Hose.