In die Supermarkt-Kasse gegriffen und abgehauen: Wer kennt den dreisten "Vokuhila"-Dieb?

Dahlwitz-Hoppegarten - Einfach in die Kasse gegriffen und abgehauen: Nach einem dreisten Diebstahl am Mittwochabend in einem Supermarkt in Dahlwitz-Hoppegarten (Märkisch-Oderland) sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, nutzte der bislang unbekannte Mann gegen 20.05 Uhr in einem Supermarkt an der Lindenallee ein kurzes Zeitfenster, in dem sich eine Angestellte vom Kassenbereich entfernt hatte. Der Täter brach eine der Kassen auf, um Bargeld aus dieser zu stehlen.

Der Mann soll sich anschließend in Richtung Bahnhof entfernt haben. Er wird auf etwa 30 bis 40 Jahre geschätzt, ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und soll einen dunkelblonden "Vokuhila" getragen haben.

Zur Tatzeit trug er außerdem eine grüne Bomberjacke. Er soll mit osteuropäischem, möglicherweise russischem Akzent gesprochen haben.