In die Supermarkt-Kasse gegriffen und abgehauen: Wer kennt den dreisten "Vokuhila"-Dieb?
Dahlwitz-Hoppegarten - Einfach in die Kasse gegriffen und abgehauen: Nach einem dreisten Diebstahl am Mittwochabend in einem Supermarkt in Dahlwitz-Hoppegarten (Märkisch-Oderland) sucht die Polizei nach Zeugen.
Wie die Polizei mitteilte, nutzte der bislang unbekannte Mann gegen 20.05 Uhr in einem Supermarkt an der Lindenallee ein kurzes Zeitfenster, in dem sich eine Angestellte vom Kassenbereich entfernt hatte. Der Täter brach eine der Kassen auf, um Bargeld aus dieser zu stehlen.
Der Mann soll sich anschließend in Richtung Bahnhof entfernt haben. Er wird auf etwa 30 bis 40 Jahre geschätzt, ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und soll einen dunkelblonden "Vokuhila" getragen haben.
Zur Tatzeit trug er außerdem eine grüne Bomberjacke. Er soll mit osteuropäischem, möglicherweise russischem Akzent gesprochen haben.
Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Mannes machen können, sich unter der Rufnummer 03341-3300 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa