Grausame Tat in Kleingartenanlage: 25.000 Bienen vergiftet
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Von Manuel Rank
Langenau - Ein Bienenvolk mit rund 25.000 Tieren ist laut der Polizei in einer Kleingartenanlage im baden-württembergischen Alb-Donau-Kreis vergiftet worden. Der Täter soll zwischen Dienstag, dem 2. Juni, und Montag, dem 8. Juni zugeschlagen haben.
Ein Fachmann stellte an den toten Insekten in Langenau in der Nähe von Ulm entsprechende Anzeichen fest, wie die Polizei mitteilte.
Ein Unbekannter hatte nach ersten Erkenntnissen eines der fünf Bienenvölker vergiftet.
Zeuginnen und Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer +49 7345 92900 zu melden.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa (Symbolfoto)