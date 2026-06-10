Grausame Tat in Kleingartenanlage: 25.000 Bienen vergiftet

Langenau - Ein Bienenvolk mit rund 25.000 Tieren ist laut der Polizei in einer Kleingartenanlage im baden-württembergischen Alb-Donau-Kreis vergiftet worden. Der Täter soll zwischen Dienstag, dem 2. Juni, und Montag, dem 8. Juni zugeschlagen haben.

25.000 Bienen wurden vergiftet. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Ein Fachmann stellte an den toten Insekten in Langenau in der Nähe von Ulm entsprechende Anzeichen fest, wie die Polizei mitteilte.

Ein Unbekannter hatte nach ersten Erkenntnissen eines der fünf Bienenvölker vergiftet.