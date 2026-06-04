Nach Messerstecherei in der Hasenheide: Mordkommission sucht Zeugen

Berlin - Nach einer blutigen Auseinandersetzung im Volkspark Hasenheide in Berlin-Neukölln sucht die Mordkommission der Polizei nach Zeugen.

Immer wieder ist die Polizei in der Berliner Hasenheide im Einsatz. (Archivfoto) © Caroline Bock/dpa

Bei dem Vorfall am 18. Mai 2026 gegen 19 Uhr wurden ein 60-jähriger Mann und sein 48-jähriger Freund laut Polizei durch Messerstiche schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 60-Jährige zuvor einen Streit zwischen einem Jogger und einer Personengruppe beobachtet und versucht, die Situation zu schlichten.

Nachdem sich der Jogger entfernt hatte, soll ein Mann aus der Gruppe den 60-Jährigen mit einem Messer angegriffen und mehrfach auf ihn eingestochen haben. Der 48-Jährige, der zu Hilfe eilte, wurde ebenfalls verletzt.

Die Ermittler fragen, wer zur Tatzeit im Volkspark Hasenheide joggen war und dort eine Auseinandersetzung mit einer Personengruppe hatte, wer im und am Park Auffälliges beobachtet hat oder wer Fotos oder Videos zu dem Geschehen besitzt.