07.02.2025 16:56 Frauen in ihren Wohnungen ausgeraubt: Polizei sucht vermeintliche Handwerker

Am heutigen Freitag wurden zwei ältere Damen in Hamburg unabhängig voneinander in ihren Wohnungen ausgeraubt. Die Täter sind auf der Flucht.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Die Fahndung läuft! Am heutigen Freitag wurden zwei ältere Damen in Hamburg unabhängig voneinander in ihren Wohnungen ausgeraubt. Die Täter sind auf der Flucht. Zwei ältere Damen wurden am heutigen Freitag in Hamburg in ihren Wohnungen überfallen und ausgeraubt. Eine verletzte sich dabei sogar. © NEWS5/René Schröder Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der erste Raub gegen 7.35 Uhr im Kletterrosenweg (Bramfeld). Das Opfer: die 82-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses. Zwei Männer gaben sich als Handwerker aus und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus. Als sie auf die Bewohnerin trafen, drückte einer der beiden die Rentnerin plötzlich in ihre Wohnung und hielt sie fest. Währenddessen ging sein ebenfalls maskierter Komplize auf die Suche nach Wertgegenständen. Als die 82-Jährige jedoch lautstark nach Hilfe schrie, brachen die beiden ihr Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenaufruf Brutale Messerattacke im Norden: So geht es dem Opfer jetzt Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Bei dem einen Täter soll es sich um einen 1,85 bis 1,90 Meter großen, schlanken Mann handeln, sein Komplize soll lediglich 1,50 bis 1,60 Meter groß, aber ebenfalls dünn sein. Beide trugen schwarze Kleidung. Polizei bittet nach Raubüberfällen um die Mithilfe der Bevölkerung Die Polizei leitete in beiden Fällen eine Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften ein, konnte die Täter aber nicht aufspüren. © NEWS5/René Schröder Dem zweiten Raub fiel eine 63-Jährige gegen 12.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Ebner-Eschenbach-Weg (Neuallermöhe) zum Opfer. Auch hier hatte sich ein Mann als vermeintlicher Handwerker Zutritt zum Gebäude verschafft. An der Wohnungstür wurde die ältere Dame von dem Räuber gewaltsam zur Seite gedrückt, ehe der Mann mit etwas Bargeld in unbekannte Richtung flüchtete. Beim Versuch, ihn zu verfolgen, stürzte die 63-Jährige und erlitt eine Schulterverletzung. Sie kam in eine Klinik. Auch in diesem Fall verlief eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber "Libelle 1" erfolglos. Der Täter soll circa 1,80 Meter groß, circa 50 Jahre alt und schlank sein sowie osteuropäisch aussehen. Zeugenaufruf Neue Betrugs-Masche! Polizei sucht nach Diebes-Duo In beiden Fällen hofft die Polizei nun auf die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise jeglicher Art werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 entgegengenommen.

Titelfoto: NEWS5/René Schröder