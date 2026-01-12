Frauenleiche an Kreisstraße entdeckt: Autofahrer nach Unfall auf der Flucht
Von Ute Wessels
Beratzhausen - Am frühen Montagmorgen wurde eine Frau im Landkreis Regensburg von einem Auto erfasst und starb noch an der Unfallstelle. Der Verursacher beging Fahrerflucht.
Bei der Toten dürfte es sich um eine 36 Jahre alte Frau aus Südbayern handeln, so die Polizei.
Die Identität sei aber noch nicht abschließend geklärt. Der Leichnam sei sichergestellt und ein Unfallgutachten angeordnet worden.
Ein später hinzugekommener Autofahrer habe die Tote an der Kreisstraße R11 im Landkreis Regensburg entdeckt und die Polizei verständigt. Der Unfall hat sich ersten Ermittlungen zufolge zwischen 5 und 6 Uhr ereignet.
Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Das unbekannte Unfallfahrzeug müsste auf der rechten Seite erheblich beschädigt sein. Der Fahrer ist ebenfalls aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nittendorf unter der Telefonnummer 09404/95140 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.
