Schüsse auf Wohnhaus in Kreuzberg: Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Berlin - In der Nacht auf den 13. Februar 2026 wurden in Kreuzberg mehrere Schüsse auf ein Wohnhaus abgegeben. Das Ermittler-Team bittet nun Zeugen um Hinweise.

Die Tat ereignete sich in dem rot markierten Bereich. © Rolf Vennenbernd/dpa ; Polizei Berlin; Esri Community Maps Contributors

Die Tat geschah um 1.43 Uhr in der Ritterstraße. Die Polizei stellte mehrere Einschusslöcher in den Fenstern einer Wohnung des Hauses fest.



Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Dennoch ermitteln das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Berlin wegen versuchten Mordes.

Die Beamten wollen wissen: