Schüsse auf Wohnhaus in Kreuzberg: Polizei bittet Zeugen um Hinweise
Berlin - In der Nacht auf den 13. Februar 2026 wurden in Kreuzberg mehrere Schüsse auf ein Wohnhaus abgegeben. Das Ermittler-Team bittet nun Zeugen um Hinweise.
Die Tat geschah um 1.43 Uhr in der Ritterstraße. Die Polizei stellte mehrere Einschusslöcher in den Fenstern einer Wohnung des Hauses fest.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
Dennoch ermitteln das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Berlin wegen versuchten Mordes.
Die Beamten wollen wissen:
Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben?
Wer kann Angaben zu beteiligten Personen machen oder auch Zeugen benennen, die sachdienliche Hinweise geben können?
Wer hat in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar 2026, insbesondere in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 2 Uhr, eine oder mehrere auffällige Personen und/oder Fahrzeuge im abgebildeten Bereich gesehen?
Wer hat in diesem Zusammenhang Videos oder Bilder gefertigt?
Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?
Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an das Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm 12 in 12101 Berlin zu wenden. Nutze dafür die Telefonnummer (030) 4664-941216, schreib eine E-Mail oder gib Deine Hinweise über die Internetwache weiter. Alternativ kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa