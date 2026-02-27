Pfefferspray-Attacke am Ostkreuz: Polizei sucht Zeugen!

Berlin - Ein Mann sprühte am Mittwochnachmittag einem Reisenden am Bahnhof Berlin-Ostkreuz Pfefferspray ins Gesicht und floh. Die Polizei sucht nun nach Zeugen .

Am Bahnhof Ostkreuz eskalierte ein Streit zwischen zwei Reisenden. © Christoph Soeder/dpa

Gegen 17 Uhr rempelte ein 39-Jähriger einen Mann auf der Rolltreppe an. Nach einem kurzen verbalen Schlagabtausch eskalierte die Situation: Auf Höhe eines Buchladens soll der Mann dem 39-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben.

Der Täter flüchtete anschließend mit einer S-Bahn vom Bahnhof. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 39-Jährigen vor Ort, einen Transport ins Krankenhaus lehnte er jedoch ab.

Die Bundespolizei sicherte daraufhin Videoaufnahmen und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den unbekannten Angreifer ein.

Die Ermittler bitten Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Hinweise zur Identität des Angreifers geben können, sich zu melden.