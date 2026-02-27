War es fahrlässige Tötung? Frau stirbt nach Crash auf Skipiste - Polizei sucht Zeugen

Harrachov - Auf einer Skipiste in Tschechien ist eine Seniorin durch eine Kollision tödlich verletzt worden. Nach dem tragischen Unglück sucht die Polizei nun auch in Deutschland nach möglichen Augenzeugen .

Nach einem tödlichen Unfall auf einer tschechischen Skipiste ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Am 20. Februar war die Skifahrerin gegen 12 Uhr auf der Piste Čertova pláň in Harrachov mit einem Mann zusammengestoßen. Der Mann war laut der Görlitzer Polizeidirektion auf der Piste mit einem sogenannten Monoski unterwegs gewesen.

Trotz jeglicher Bemühungen der Rettungskräfte verstarb die Seniorin noch am Unglücksort.

Kriminalisten aus Semily haben den Vorfall untersucht und ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der fahrlässigen Tötung eingeleitet.

Im Zuge der Ermittlungen bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die sich an jenem Tag auf der Skipiste befanden und die Kollision beobachtet haben, können ihre Hinweise unter der Rufnummer 420/974 461 263 oder 420/974 461 262 an die zuständige Dienststelle weitergeben.