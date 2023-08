Tierquäler will vier Katzenbabys ertränken, Zeugen können drei Kätzchen retten

Die drei geretteten Kätzchen werden jetzt im Tierheim Gießen versorgt. (Symbolbild) © 123RF/voobino

Jetzt ermittelt die Gießener Polizei wegen Tierquälerei und hofft nun auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen erläuterte am heutigen Freitag, was nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen am vergangenen Montag (21. August) in Wißmar, einem Ortsteil der Gemeinde Wettenberg, vorgefallen ist.

So waren die aufgebrachten Tierschützer mit den kleinen Katzen im Gießener Tierheim erschienen und hatten den Tierpflegern die Tiere übergeben.

Dabei schilderten sie laut dem Sprecher, dass sie einen Mann in der Nähe der Bahnhofsstraße dabei beobachtet hätten, wie er die vier Kätzchen in einer Regentonne zu ertränken versuchte.