Zahlreiche Fälle in Pieschen: Autos und Häuser beschmiert
Pieschen (Dresden) - Sprayer haben in den vergangenen Tagen in Pieschen unzählige Graffitis hinterlassen. Dabei nahmen die Symbole und Texte, welche die Täter auf den Hauswänden und Autos hinterließen, Bezug auf die Staatsgewalt und den Nahostkonflikt.
Im Verlauf der letzten Woche beschmierten unbekannte Sprayer Fassaden an der Torgauer Straße, Mohnstraße, Rehefelder Straße, Wüllnerstraße, Hubertusstraße, Robert-Matzke-Straße sowie der Leisniger Straße mit großflächigen Graffitis.
So sprühten die Verdächtigen beispielsweise "Free Palestine" oder "Free Hamas" an die Gebäude.
Diese Woche schlugen die Täter erneut zu.
Zwischen Montag 16 Uhr und Dienstag 8.15 Uhr hinterließen die Vandalen an einem Mitsubishi Fuso auf der Konkordienstraße sowie einem Opel Vivaro, der auf der Maxim-Gorki-Straße parkte, weitere politische Botschaften.
Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Informationen zum entstandenen Sachschaden stehen noch nicht fest. Derzeit sucht die Polizei nach Zeugen und wichtigen Hinweisen. Infos werden unter der Telefonnummer 0351 483 22 33 entgegengenommen.
