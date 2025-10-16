Zahlreiche Fälle in Pieschen: Autos und Häuser beschmiert

Pieschen (Dresden) - Sprayer haben in den vergangenen Tagen in Pieschen unzählige Graffitis hinterlassen. Dabei nahmen die Symbole und Texte, welche die Täter auf den Hauswänden und Autos hinterließen, Bezug auf die Staatsgewalt und den Nahostkonflikt.

Graffiti-Sprayer beschmierten in den vergangenen Tagen unzählige Gebäude und Fahrzeuge. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Im Verlauf der letzten Woche beschmierten unbekannte Sprayer Fassaden an der Torgauer Straße, Mohnstraße, Rehefelder Straße, Wüllnerstraße, Hubertusstraße, Robert-Matzke-Straße sowie der Leisniger Straße mit großflächigen Graffitis.

So sprühten die Verdächtigen beispielsweise "Free Palestine" oder "Free Hamas" an die Gebäude.

Diese Woche schlugen die Täter erneut zu.

Zwischen Montag 16 Uhr und Dienstag 8.15 Uhr hinterließen die Vandalen an einem Mitsubishi Fuso auf der Konkordienstraße sowie einem Opel Vivaro, der auf der Maxim-Gorki-Straße parkte, weitere politische Botschaften.