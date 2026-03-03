Attacke mit Schlagstock und Axt auf offener Straße: Polizei sucht dringend Zeugen

Wiesbaden - Ein 54-jähriger Mann wurde auf offener Straße in Wiesbaden krankenhausreif geprügelt - die Angreifer waren mit einer Axt und einem Teleskop-Schlagstock bewaffnet! Am Dienstag wandte sich die Polizei deshalb mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Am frühen Abend des vergangenen Dienstags im Februar wurde ein Mann in Wiesbaden auf offener Straße krankenhausreif geprügelt, er erlitt eine blutende Wunde am Kopf. (Symbolfoto) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Bodo Marks/dpa

Im Zusammenhang mit der Attacke bei der Kreuzung Hellmundstraße/Wellritzstraße am frühen Abend des 24. Februar seien zwei mutmaßliche Täter bereits bekannt, doch von einem dritten Mann fehle weiterhin jede Spur, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

etwa 50 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

blonde Haare

von kräftiger Statur

trug eine Mütze

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06113450 entgegen.

Am Dienstag vor einer Woche war das Opfer von den Tätern gegen 18.30 Uhr zunächst durch die Wellritzstraße gejagt worden. In der Hellmundstraße holten die Verfolger den 54-Jährigen ein und griffen ihn an: Der Mann erlitt eine stark blutende Kopfverletzung.