Attacke mit Schlagstock und Axt auf offener Straße: Polizei sucht dringend Zeugen

In Wiesbaden wurde ein Mann mit einer Axt und einem Schlagstock attackiert: Die Polizei wandte sich am Dienstag mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit!

Von Florian Gürtler

Wiesbaden - Ein 54-jähriger Mann wurde auf offener Straße in Wiesbaden krankenhausreif geprügelt - die Angreifer waren mit einer Axt und einem Teleskop-Schlagstock bewaffnet! Am Dienstag wandte sich die Polizei deshalb mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Am frühen Abend des vergangenen Dienstags im Februar wurde ein Mann in Wiesbaden auf offener Straße krankenhausreif geprügelt, er erlitt eine blutende Wunde am Kopf. (Symbolfoto)
Am frühen Abend des vergangenen Dienstags im Februar wurde ein Mann in Wiesbaden auf offener Straße krankenhausreif geprügelt, er erlitt eine blutende Wunde am Kopf. (Symbolfoto)

Im Zusammenhang mit der Attacke bei der Kreuzung Hellmundstraße/Wellritzstraße am frühen Abend des 24. Februar seien zwei mutmaßliche Täter bereits bekannt, doch von einem dritten Mann fehle weiterhin jede Spur, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 50 Jahre alt

  • circa 1,80 Meter groß

  • blonde Haare

  • von kräftiger Statur

  • trug eine Mütze

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06113450 entgegen.

Am Dienstag vor einer Woche war das Opfer von den Tätern gegen 18.30 Uhr zunächst durch die Wellritzstraße gejagt worden. In der Hellmundstraße holten die Verfolger den 54-Jährigen ein und griffen ihn an: Der Mann erlitt eine stark blutende Kopfverletzung.

Kripo Wiesbaden fragt nach Videoaufnahmen der Tat

Der Wiesbadener Polizei sind bereits zwei Tatverdächtige bekannt, nach einem dritten, noch unbekannten Mann wird weiterhin gefahndet. (Symbolfoto)
Der Wiesbadener Polizei sind bereits zwei Tatverdächtige bekannt, nach einem dritten, noch unbekannten Mann wird weiterhin gefahndet. (Symbolfoto)

Zeugen wurden auf die Attacke aufmerksam und alarmierten über ihre Mobiltelefone die Polizei. Daraufhin ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab und flohen mit einem schwarzen Mercedes.

Der verletzte 54-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm unterdessen zwei Verdächtige fest.

"Am Einsatzort befanden sich zahlreiche Passanten und Schaulustige, welche teilweise die polizeilichen Maßnahmen behinderten", hieß es im Februar vonseiten der Ermittler.

In dem Zeugenaufruf vom Dienstag wandten sich die Fahnder nun direkt an die damaligen Schaulustigen: Wer Videoaufnahmen der Tat besitzt, soll sich bitte ebenfalls bei der Kriminalpolizei melden.

Zu den Hintergründen des Angriffs in der Wiesbadener City liegen bislang keine Informationen vor. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Bodo Marks/dpa

