Wo ist "Hörbi"? Esel von Tierschutzhof gestohlen, Polizei hofft auf Hinweise

Damshagen - Wer tut so etwas? Bereits am Wochenende wurde ein Esel von einem Tierschutzhof in der Gemeinde Damshagen ( Mecklenburg-Vorpommern ) gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Zwergesel-Hengst "Hörbi" wurde zuletzt am Freitagabend gegen 22 Uhr auf dem Tierschutzhof gesehen. © Polizeipräsidium Rostock

Wie die Beamten mitteilten, wurde der Zwergesel-Hengst namens "Hörbi" zuletzt am Freitagabend gegen 22 Uhr auf dem Grundstück in der Dorfstraße gesehen.

Am Samstagvormittag bemerkten die Verantwortlichen schließlich das Fehlen des Tieres - eine anschließende Suche im Umfeld des Gehöfts führte nicht zum Auffinden des Vierbeiners.

Deshalb bitten die Ermittler bei der Suche nach dem Esel nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

"Hörbi" wird wie folgt beschrieben:

braunes Fell

hellere Schnauze

auffällige Narbe über der linken Augenbraue

Stockmaß von 98 Zentimetern

leicht steiler Gang

Winterfell im Bereich der Schulter, weshalb das Fell an manchen Stellen struppig wirkt

Laut der Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Tieres.