Vom Bewohner auf frischer Tat ertappt: Kripo fahndet nach Leipziger Einbrecher-Duo

Leipzig - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Wohnungseinbruch im Leipziger Stadtteil Eutritzsch.

Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher-Duo. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Nach Angaben der Polizei spielte sich der Vorfall am Sonntagabend gegen 18.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Wittenberger Straße ab.

Demnach verschaffte sich das Täter-Duo auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gebäude und zur Erdgeschosswohnung eines 36-Jährigen.

Sie ließen eine Geldkassette sowie mehrere Gegenstände mitgehen und flüchteten erst durch ein Fenster nach draußen, als der Wohnungsinhaber plötzlich zurückkehrte und sie auf frischer Tat ertappte.



Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: