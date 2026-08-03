Vom Bewohner auf frischer Tat ertappt: Kripo fahndet nach Leipziger Einbrecher-Duo

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Die Polizei sucht Zeugen zu einem Wohnungseinbruch im Leipziger Stadtteil Eutritzsch.

Von Annika Rank

Leipzig - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Wohnungseinbruch im Leipziger Stadtteil Eutritzsch.

Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher-Duo. (Symbolfoto)
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher-Duo. (Symbolfoto)  © Daniel Karmann/dpa

Nach Angaben der Polizei spielte sich der Vorfall am Sonntagabend gegen 18.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Wittenberger Straße ab.

Demnach verschaffte sich das Täter-Duo auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gebäude und zur Erdgeschosswohnung eines 36-Jährigen.

Sie ließen eine Geldkassette sowie mehrere Gegenstände mitgehen und flüchteten erst durch ein Fenster nach draußen, als der Wohnungsinhaber plötzlich zurückkehrte und sie auf frischer Tat ertappte.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben:

Teure Uhren und Schmuck weg: Polizei sucht Zeugen zu dreistem Einbruch
Zeugenaufruf Teure Uhren und Schmuck weg: Polizei sucht Zeugen zu dreistem Einbruch
  • geschätztes Alter: circa 45 bis 50 Jahre
  • gräulicher Drei-Tage-Bart
  • helle, kurze Haare
  • kräftige Statur
  • circa 1,80 bis 1,90 Meter groß
  • trug eine rundliche Brille mit Metallgestell
  • Kleidung: weißes bis hellgraues Basecap, weiß-graues T-Shirt und kurze, helle Hose

Im Rahmen der Ermittlungen wegen des Wohnungseinbruchs hofft die Kripo nun auf Zeuginnen und Zeugen. Wer Hinweise zur Tat oder den beiden Männern hat, soll sich unter der Nummer 034196646666 melden.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

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