Skrupelloses Trio zerrt Mann vom Sattel und macht sich mit Fahrrad davon

Leipzig - In den frühen Freitagmorgenstunden griff eine Gruppe Männer im Leipziger Stadtteil Gohlis-Süd einen 26-Jährigen an und stahl ihm sein Fahrrad.

An der Kreuzung Lindenthaler Straße und Georg-Schumann-Straße stahlen sie ihm das Fahrrad. (Archivfoto) © privat

Der 26 Jahre alte Fahrradfahrer sei gegen 3.30 Uhr auf der Lindenthaler Straße in Richtung Norden unterwegs gewesen, als er an der Kreuzung Georg-Schumann-Straße auf die Männer traf.

Wie die Polizei Leipzig mitteilte, habe einer der Männer den Fahrradlenker des 26-Jährigen festgehalten und ihn von seinem Sattel gezogen.

Der 26-Jährige blieb unverletzt, doch die Diebe machten sich mit seinem Fahrrad im Wert von 2000 Euro aus dem Staub.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen einer Raubstraftat auf. Um den Verantwortlichen ausfindig zu machen, bittet sie die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche.