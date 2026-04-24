Hinterhältige Attacke am Bahnhof: Trio prügelt Mann nieder und flüchtet

Erlangen - Ein 32-jähriger Mann wurde am späten Mittwochabend am Bahnhof Erlangen von drei bislang unbekannten Männern attackiert und zusammengeschlagen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen .

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Gegen 22 Uhr verließ der Iraker den Bahnhof. Noch an der Ausgangstür wurde der 32-Jährige von drei Männern überrascht, die ihn von hinten plötzlich angriffen.

Die Unbekannten schlugen auf ihr Opfer ein und traten noch nach, als er bereits auf dem Boden lag. Einer der Tritte traf dabei den Kopf des Irakers.

Nach der brutalen Attacke machte sich das Trio in Richtung Innenstadt aus dem Staub. Trotz einer umgehend gestarteten Fahndung im Nahbereich fehlte von den Tätern jede Spur.

Der 32-Jährige kam mit Prellungen am Oberkörper und am Schienbein davon, musste jedoch zur weiteren Untersuchung ins Universitätsklinikum Erlangen gebracht werden.

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Bundespolizeiinspektion Nürnberg übernommen.