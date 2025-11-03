Hinterhältiger Angriff in der Nacht: Räuber-Duo hat es auf Lieferanten abgesehen

Zerbst (Anhalt) - Während seiner Schicht an Halloween wurde ein Lieferdienst-Mitarbeiter in Zerbst von einem Mann und einer Frau angegriffen und bestohlen.

Ein Lieferdienst-Mitarbeiter wurde während seiner Schicht an Halloween beraubt. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Vor einem Mehrfamilienhaus habe den Lieferanten am Freitag gegen 22 Uhr plötzlich ein Mann angesprochen und kurz darauf angegriffen.

Dabei gelang es dem Dieb, die Tasche seines Opfers zu entreißen, bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung.

In der Zwischenzeit kam eine Frau dazu, die gleichzeitig versuchte, in die Jackentasche des Lieferanten zu greifen, um sein Handy zu klauen.

Das gelang ihr allerdings nicht.

"Anschließend hätten sich beide unbekannten Personen zu Fuß in Richtung der Stadtmauer entfernt", hieß es.

In der schwarzen Umhängetasche soll sich ein Portemonnaie mit mehreren hundert Euro Bargeld befunden haben.

Der Lieferant verletzte sich bei der Tat nicht. Er konnte sie beiden Täter wie folgt beschreiben:

Mann im Alter von 40 Jahren

Circa 1,75 bis 1,85 Meter groß

Trug eine dunkle Hose und eine rote Jacke mit aufgesetzter Kapuze

Maskiertes Gesicht

Bei der zweiten Person handelte es sich um eine Frau:

