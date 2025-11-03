Klaffende Wunde zu spät bemerkt: Polizei sucht Autofahrer nach Parkplatz-Unfall

Aschersleben - Ermittler der Polizei in Aschersleben ( Salzlandkreis ) suchen aktuell nach Zeugen eines Unfalls . Eine geschädigte Frau bemerkte erst später eine offene Wunde.

Eine Kundin des Kauflands in Aschersleben wurde auf dem Parkplatz von einem Auto angefahren und verletzt. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Der Vorfall habe sich bereits am 20. September ereignet, berichtete ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Damals habe die 47-Jährige auf dem Parkplatz des Kauflands in der Hoymer Chaussee ihren Einkaufswagen zum Sammel-Unterstand zurückstellen wollen.

Dabei ist sie zwischen der dortigen Tankstelle und dem Gebäude des Kauflands von einem weinroten SUV gestreift worden.

Das Auto fuhr jedoch weiter, ohne anzuhalten. Unter Schock ging die 47-Jährige anschließend zur Arbeit.

Erst dort bemerkte sie, dass sie eine große klaffende Wunde an der Ferse hatte. Ein Rettungsdienst brachte sie anschließend in ein Krankenhaus, wo sie operiert wurde.