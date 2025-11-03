Mann wird vor Club brutal niedergeschlagen! Video zeigt verstörende Szenen

Nach einem brutalen Angriff auf einen Mann vor einem Club in der Hamburger Innenstadt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der versuchten Tötung.

Von Robert Stoll

Hamburg - In Hamburg haben sich vor wenigen Tagen erschreckende Szenen abgespielt. Vor einem Club in der Innenstadt wurde ein 33 Jahre alter Mann brutal angegriffen und niedergeschlagen, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

In der Hamburger Innenstadt ist ein Mann brutal niedergeschlagen worden. (Symbolfoto)
In der Hamburger Innenstadt ist ein Mann brutal niedergeschlagen worden. (Symbolfoto)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie ein Sprecher am Montag erklärte, hatte sich der Vorfall bereits am frühen Freitagmorgen abgespielt. Demnach hatte das spätere Opfer einen Club im Levantehaus verlassen.

Kurz darauf wurde der 33-Jährige unvermittelt gegen den Kopf geschlagen, mindestens eine männliche Person soll anschließend mehrfach auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben. Dies zeigt auch ein verstörendes Video auf X, auf dem die Tat deutlich zu erkennen ist.

Ein 23-jähriger Begleiter, der dazwischengehen wollte, geriet dabei ebenfalls ins Visier der Angreifer, dessen Anzahl noch nicht genau bekannt ist.

Klaffende Wunde zu spät bemerkt: Polizei sucht Autofahrer nach Parkplatz-Unfall
Zeugenaufruf Klaffende Wunde zu spät bemerkt: Polizei sucht Autofahrer nach Parkplatz-Unfall

Nach dem Angriff flüchteten die Verdächtigen in Richtung des Rathausmarktes. Im Verlauf konnte die Polizei einen 24 Jahre alten Mann ermitteln, der ebenfalls in dem Club gewesen sein soll und an dem Angriff beteiligt war.

Video auf X zeigt Angriff in Hamburger Innenstadt

Polizei sucht nach brutalem Angriff in Hamburger Innenstadt nach Zeugen

Das Opfer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand erlitten er und sein Begleiter zum Glück nur leichte Verletzungen.

Die Polizei ermittelte zunächst nur wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, stufte dies aber nach Ansicht des Videos hoch und weitete sie wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aus.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können oder Videos oder Fotos von dem Angriff gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 040-4286-56789 zu melden.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mehr zum Thema Zeugenaufruf: