Mann wird vor Club brutal niedergeschlagen! Video zeigt verstörende Szenen

Hamburg - In Hamburg haben sich vor wenigen Tagen erschreckende Szenen abgespielt. Vor einem Club in der Innenstadt wurde ein 33 Jahre alter Mann brutal angegriffen und niedergeschlagen, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

In der Hamburger Innenstadt ist ein Mann brutal niedergeschlagen worden. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie ein Sprecher am Montag erklärte, hatte sich der Vorfall bereits am frühen Freitagmorgen abgespielt. Demnach hatte das spätere Opfer einen Club im Levantehaus verlassen.

Kurz darauf wurde der 33-Jährige unvermittelt gegen den Kopf geschlagen, mindestens eine männliche Person soll anschließend mehrfach auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben. Dies zeigt auch ein verstörendes Video auf X, auf dem die Tat deutlich zu erkennen ist.

Ein 23-jähriger Begleiter, der dazwischengehen wollte, geriet dabei ebenfalls ins Visier der Angreifer, dessen Anzahl noch nicht genau bekannt ist.

Nach dem Angriff flüchteten die Verdächtigen in Richtung des Rathausmarktes. Im Verlauf konnte die Polizei einen 24 Jahre alten Mann ermitteln, der ebenfalls in dem Club gewesen sein soll und an dem Angriff beteiligt war.