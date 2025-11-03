Mann wird vor Club brutal niedergeschlagen! Video zeigt verstörende Szenen
Hamburg - In Hamburg haben sich vor wenigen Tagen erschreckende Szenen abgespielt. Vor einem Club in der Innenstadt wurde ein 33 Jahre alter Mann brutal angegriffen und niedergeschlagen, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.
Wie ein Sprecher am Montag erklärte, hatte sich der Vorfall bereits am frühen Freitagmorgen abgespielt. Demnach hatte das spätere Opfer einen Club im Levantehaus verlassen.
Kurz darauf wurde der 33-Jährige unvermittelt gegen den Kopf geschlagen, mindestens eine männliche Person soll anschließend mehrfach auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben. Dies zeigt auch ein verstörendes Video auf X, auf dem die Tat deutlich zu erkennen ist.
Ein 23-jähriger Begleiter, der dazwischengehen wollte, geriet dabei ebenfalls ins Visier der Angreifer, dessen Anzahl noch nicht genau bekannt ist.
Nach dem Angriff flüchteten die Verdächtigen in Richtung des Rathausmarktes. Im Verlauf konnte die Polizei einen 24 Jahre alten Mann ermitteln, der ebenfalls in dem Club gewesen sein soll und an dem Angriff beteiligt war.
Video auf X zeigt Angriff in Hamburger Innenstadt
Polizei sucht nach brutalem Angriff in Hamburger Innenstadt nach Zeugen
Das Opfer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand erlitten er und sein Begleiter zum Glück nur leichte Verletzungen.
Die Polizei ermittelte zunächst nur wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, stufte dies aber nach Ansicht des Videos hoch und weitete sie wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aus.
Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können oder Videos oder Fotos von dem Angriff gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 040-4286-56789 zu melden.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa