Täter pfuschen am Rettungswagen - während des Einsatzes!

Bernburg - Dreiste Tat im Salzlandkreis: Während des Einsatzes eines Rettungswagens pfuschten unbekannte Täter am Einsatzauto. Die Polizei sucht Zeugen .

In Bernburg wurde an einem Rettungswagen gepfuscht. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Am Freitagmorgen gegen 9 Uhr war ein Rettungswagen im Einsatz in der Johann-Rust-Straße in Bernburg (Sachsen-Anhalt).

Das Auto stand nur für etwa eine halbe Stunde unbeaufsichtigt. Als die Sanitäter nach dem Einsatz wieder wegfahren wollten, bemerkten sie, dass am Wagen gepfuscht wurde.

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte, wurden von bislang unbekannten Tätern die Radmuttern der hinteren Räder gelockert.

Da das Auto vor jedem Einsatz kontrolliert wird und der Wagen bis zu diesem Zeitpunkt einwandfrei fuhr, gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter in der halben Stunde agierten.