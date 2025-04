Schulkinder angesprochen und festgehalten: Polizei fahndet nach verdächtigem Mann

Die Polizei fahndet nach einem verdächtigen Mann. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Nach Angaben der Polizei berichteten mehrere Schulkinder, am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr einen verdächtigen Mann in einem Park neben der Schule in der Straße des Friedens beobachtet zu haben.

Der Unbekannte soll die Kinder angesprochen und sie teilweise sogar am Arm gezogen haben.

Er wird wie folgt beschrieben: