Hund beißt Mann in den Arm: Besitzer haut mit Tier einfach ab, Zeugen gesucht

Der Hund, der dem Mann in den Arm biss, hatte Ähnlichkeit mit einem Schäferhund. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, hielt sich der 85-Jährige gegen 11.45 Uhr in dem Selbstbedienungsbereich einer Sparkassen-Bankfiliale an der Herrmann-Ilgen-Straße in Radebeul auf, als ein Unbekannter mit seinem Hund den Raum betrat.

Der Vierbeiner bellte und biss den 85-Jährigen unvermittelt in den Arm. Daraufhin riss der Besitzer das Tier zurück und haute einfach ab.

Der Geschädigte selbst blieb unverletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro an seiner Jacke.

Der Mann war ungefähr 1,65 Meter groß und etwa 65 Jahre alt. Der Hund war mittelgroß, hatte braunes Fell und sah einem Schäferhund ähnlich.