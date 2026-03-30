ICE-Notstopp: Jugendliche legen Steine auf Gleise und fliehen

Stammham/Mühldorf am Inn - Großeinsatz der Polizei am Samstagabend auf der Bahnstrecke Nürnberg–München. Ein ICE musste bei Stammham plötzlich eine Notbremsung hinlegen. Der Grund: Steine auf den Gleisen.

Die Polizei sucht nach Hinweisen nach Steinwurf. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Am Einsatzort wurden zwei Jugendliche gesehen, die beim Eintreffen einer Streife mit Fahrrädern in ein Waldstück flüchteten.

Sie sollen zwischen 13 und 16 Jahre alt gewesen sein, dunkel gekleidet und mit dunklen Mützen unterwegs gewesen sein. Einer der beiden trug demnach einen grünen Rucksack. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Auch im Bereich Mühldorf am Inn fanden Einsatzkräfte Gegenstände im Gleisbereich. Dort lagen mehrere Reifen sowie zerbrochene Steine auf den Schienen. Die Strecke wurde zeitweise gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen könnten Kinder zuvor von einer Brücke Steine auf die Gleise geworfen haben.