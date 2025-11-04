16-jähriger am Bahnhof Alexanderplatz verletzt: Polizei sucht Zeugen

Berlin - Im Berliner Bahnhof Alexanderplatz wurde ein Teenager bei einem Streit mit zwei Männern verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen .

Im Erdgeschoss des Bahnhof Alexanderplatz soll es zur Tat gekommen sein. (Symbolbild) © Bildmontage: Annette Riedl/dpa, Axel Heimken/dpa

Drei männliche Personen gingen am Freitagabend, dem 3. Oktober, gegen 22 Uhr, im Erdgeschoss des Bahnhof Alexanderplatz aufeinander los.

Im weiteren Verlauf zog einer der Männer einen unbekannten Gegenstand und stach auf den Jugendlichen ein.

Der 16-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er notärztlich behandelt werden musste. Auch die anderen beiden Beteiligten wurden verletzt.

Jetzt ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung an dem Jugendlichen und wegen der Körperverletzung gegen das Duo.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zur Anzahl der Täter oder zum genauen Tathergang machen sowie sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben?