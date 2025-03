Kurz nach Mitternacht: Brennender Skoda nicht mehr zu retten

Leinefelde - In Leinefelde (Kreis Eichsfeld) brannte in der Nacht zu Dienstag ein Skoda.

Der Skoda war leider nicht mehr zu retten. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Wie die Polizei berichtet, brannte das in der Rosa-Luxemburg-Straße abgestellte Fahrzeug gegen 0.20 Uhr. Aus welchem Grund das Auto in Flammen aufging, ist bislang noch unklar.

Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, allerdings entstand an dem Skoda Totalschaden. Ein in der Nähe abgestellter Volkswagen wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.