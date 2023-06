Fahrgäste bedrohen Taxifahrer und wollen ihn ausrauben: Kripo sucht Zeugen

Leipzig - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Taxifahrer im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf beinahe ausgeraubt.

Der Vorfall spielte sich nahe des Torgauer Platzes in Leipzig ab. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag berichtete, fuhr der Taxifahrer zwei Fahrgäste gegen 1.30 Uhr von einer Gaststätte in Richtung des Torgauer Platzes.

"In Höhe der Idastraße/Konradstraße sollte der Fahrer auf Verlangen halten und wurde in der weiteren Folge vom Beifahrer zur Herausgabe der Tageseinnahmen aufgefordert", so die Sprecherin.

Währenddessen wurde er vom Fahrgast auf der Rückbank mit einem "spitzen Gegenstand" bedroht.

Der Taxifahrer kam der Forderung jedoch nicht nach, woraufhin die beiden unbekannten Täter in der Idastraße aus dem Wagen ausstiegen und flüchteten.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Raubdeliktes.