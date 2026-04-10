Leipziger Polizei rätselt: Warum lag schwer verletzter 42-Jähriger mitten auf der Straße?

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf wurde in der Nacht auf Dienstag ein schwer verletzter Mann gefunden, die Hintergründe sind mysteriös. Jetzt wendet sich die Polizei an die Bevölkerung.

Der schwer verletzte Mann wurde an der Ecke Ossietzkystraße/Zeumerstraße gefunden. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Nach Angaben von Polizeisprecher Moritz Peters war eine Straßenbahn der Linie 1 am frühen Dienstagmorgen, gegen 0.10 Uhr, auf der Ossietzkystraße unterwegs, als der Fahrer an der Ecke zur Zeumerstraße einen Mann bemerkte.

Der 42-Jährige lag mitten auf der stadteinwärtigen Fahrbahn und war schwer am Kopf verletzt.

Noch bevor der vom Straßenbahnfahrer alarmierte Rettungsdienst vor Ort eintraf, leisteten Polizeibeamte Erste Hilfe. Dann wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

"Derzeit ist unklar, ob er sich die Verletzungen selbst zugefügt hat, ob ein Unfall stattgefunden hat oder ob Dritte dafür verantwortlich sind", so Peters über die undurchsichtigen Umstände.