Polizei tappt nach Bahn-Unfall weiter im Dunkeln: Wer kennt den Toten aus Neuss?

Neuss - Nach einem tödlichen Unfall mit einem Regionalexpress in Neuss bei Düsseldorf Ende Januar bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Der Unbekannte war am Abend des 31. Januar mit einem Regionalexpress zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Trotz umfangreicher Ermittlungen habe die Identität des Toten bislang nicht geklärt werden können, berichtet die Behörde am Dienstag. Inzwischen sei daher auf dem Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen ein Foto des Verstorbenen veröffentlicht worden.

Der Unfall ereignete sich am Abend des 31. Januar. Gegen 21.30 Uhr wurde der Mann auf freier Strecke im Gleisbereich zwischen den Haltestellen Neuss-Süd und Neuss-Nord von der Bahn erfasst und tödlich verletzt.

Hinweise auf ein strafrechtliches Verhalten Dritter hätten sich allerdings nicht ergeben, teilt die Polizei weiter mit.

Das Alter des Mannes wird auf 20 bis 40 Jahre geschätzt. Er hatte dunkelbraune Haare.