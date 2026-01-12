Lkw drängt Auto auf Gegenfahrbahn und flüchtet: Polizei startet Zeugenaufruf
Dresden/Großenhain - Im Bereich der Dresdner Altstadt ist ein Autofahrer (28) von der Fahrbahn abgekommen und verunglückt, nachdem er von einem Lkw abgedrängt wurde. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen wegen Fahrerflucht.
Laut einer Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr auf der Bergstraße in Dresden-Räcknitz.
Ein Lkw und ein Seat Toledo fuhren nebeneinander in Richtung Stadtzentrum, als der Lkw kurz vor der Kreuzung Nöthnitzer Straße zum Spurwechsel ansetzte.
Dabei stieß er jedoch mit dem Seat zusammen, woraufhin der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor und von der Fahrbahn abkam. Auf dem danebenliegenden Grünstreifen kollidierte er mit mehreren Bäumen und geriet anschließend in den Gegenverkehr. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden an dem Seat Toledo auf rund 15.000 Euro.
Der Lkw-Fahrer fuhr nach dem Unfall weiter stadteinwärts.
Polizei sucht weitere Zeugen für einen Unfall in Großenhain
Auch zu einem Unfall in Großenhain gibt es bei den Beamten noch ungeklärte Fragen. So war am 23. Dezember des vergangenen Jahres auf der Kreuzung Beethovenallee/Dresdner Straße ein Audi A6 mit einem VW T-Roc zusammengestoßen, nachdem letzterer versucht hatte, über die Gegenfahrbahn abzubiegen.
Solltet Ihr etwas zu den Unfällen wissen, nimmt die Polizei Hinweise unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.
