Lkw drängt Auto auf Gegenfahrbahn und flüchtet: Polizei startet Zeugenaufruf

Dresden/Großenhain - Im Bereich der Dresdner Altstadt ist ein Autofahrer (28) von der Fahrbahn abgekommen und verunglückt, nachdem er von einem Lkw abgedrängt wurde. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen wegen Fahrerflucht.

Die Bergstraße führt von der Südhöhe bis zum Fritz-Löffler-Platz. Kurz vor der Kreuzung Nöthnitzer Straße wechselte der Lkw auf einmal die Spur. (Archivbild) © Petra Hornig

Laut einer Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr auf der Bergstraße in Dresden-Räcknitz.

Ein Lkw und ein Seat Toledo fuhren nebeneinander in Richtung Stadtzentrum, als der Lkw kurz vor der Kreuzung Nöthnitzer Straße zum Spurwechsel ansetzte.

Dabei stieß er jedoch mit dem Seat zusammen, woraufhin der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor und von der Fahrbahn abkam. Auf dem danebenliegenden Grünstreifen kollidierte er mit mehreren Bäumen und geriet anschließend in den Gegenverkehr. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden an dem Seat Toledo auf rund 15.000 Euro.

Der Lkw-Fahrer fuhr nach dem Unfall weiter stadteinwärts.