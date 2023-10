29.10.2023 16:35 Mann auf offener Straße erschlagen: Polizei sucht Zeugen

Nach einer tödlichen Bluttat in Bremen sucht die Polizei nach Zeugen. Am Samstagabend wurde ein 53-Jähriger in Gröpelingen getötet. Wer hat etwas gesehen?

Von Oliver Wunder

Bremen - Nach einer tödlichen Bluttat in Bremen sucht die Polizei nach Zeugen. Die Polizei ermittelt im Fall eines toten Mannes in Bremen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa Am Samstag gegen 22.55 Uhr bemerkten Passanten in der Straße am Schwarzen Weg im Stadtteil Gröpelingen einen auf dem Boden liegenden, stark blutenden Mann. Der 53-Jährige erlag trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen der alarmierten Polizisten und der Rettungskräfte seinen schweren Kopfverletzungen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zwischen dem Mann und einem Tatverdächtigen, zu dem die Polizei keinerlei Angaben machen wollte, war es zuvor laut ersten Erkenntnissen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Die Hintergründe dazu sind unklar. Der 53-Jährige wurde im Laufe des Streits niedergeschlagen. Zeugenaufruf Geldautomat in Einkaufszentrum gesprengt! Polizei sucht Täter und Zeugen Die Mordkommission ermittelt wegen Totschlags und sucht nach Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen am Samstagabend im Bereich Schwarzer Weg nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

