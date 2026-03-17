Mann bedroht Fahrgäste in Straßenbahn mit Fingerpistole: Wer hat etwas gesehen?

Dresden-Löbtau - Im Stadtteil Löbtau hat ein Mann in einer Straßenbahn mehrere Fahrgäste angepöbelt und mit einer Pistolen-Geste bedroht. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Haltestelle "Tharandter Straße" in einer Straßenbahn der Linie 7. (Archivbild) © Steffen Füssel, Steffen Fuessel

Laut einer Mitteilung der Polizei fuhr der Unbekannte am Montag zwischen 15.50 Uhr und 16.10 Uhr mit einer Straßenbahn der Linie 7 in Richtung Gorbitz.

In Höhe der Haltestelle "Tharandter Straße" in Dresen-Löbtau gestikulierte er mit seinen Händen eine Pistole und rief gleichzeitig "bedrohliche Worte", so die Polizei.

Als die Beamten wenig später am Ort des Geschehens eintrafen, konnten sie jedoch weder den Mann, noch Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls antreffen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: