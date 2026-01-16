Mann fährt und greift Kind in Dresdner Südvorstadt an: Polizei sucht Zeugen

Dresden - Unfassbarer Vorfall in der Dresdner Südvorstadt : Ein Unbekannter hat am Mittwoch ein Kind angefahren, beleidigt und angegriffen. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Ein Kind wurde an der Haltestelle "Chemnitzer Straße" in Dresden attackiert. (Archivbild) © Norbert Neumann

Die Mutter des 13-jährigen Jungen hatte sich am Donnerstag an die Polizei gewandt. Das Kind war am Vortag gegen 15.30 Uhr auf der Budapester Straße an der Haltestelle "Chemnitzer Straße" aus einem Bus gestiegen und über den Radweg zum Fußweg gelaufen.

In diesem Moment war ein Radfahrer an ihm vorbeigefahren. Plötzlich stoppte er und fuhr den Jungen an.

Danach trat der Mann den 13-Jährigen und beschimpfte ihn mit volksverhetzenden Worten. Anschließend machte er sich davon.

Zur Beschreibung des Unbekannten:

zwischen 20 und 25 Jahre alt

hatte eine schwarz-blaue Hose sowie eine schwarze Jacke an

trug einen Schal vor dem Gesicht

war mit einem schwarz-weißen Mountainbike unterwegs

hatte einen schwarz-weißen Helm auf

Die Polizei wirft dem Radfahrer neben Körperverletzung auch Volksverhetzung und Beleidigung vor. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.