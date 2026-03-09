Suff-Radler zersticht Autoreifen und gefährdet Passanten auf Elberadweg

Dresden - Ein betrunkener Radfahrer hat auf dem Elberadweg von Laubegast in Richtung Schillerplatz mehrere Fußgänger gefährdet und zuvor zwei Autos beschädigt.

Auf dem Elberadweg in Richtung Blaues Wunder gefährdete der Radler mehrere Passanten. (Archivfoto) © DPA/Robert Michael

Der 46-Jährige war laut Polizei am Sonntagnachmittag gegen 13.15 Uhr zunächst auf der Tauernstraße in Leuben unterwegs und zerstach dort jeweils zwei Reifen eines VW ID.4 sowie eines Citroën Jumper. Als ein Zeuge ihn dabei beobachtete, drohte er diesem.

Anschließend fuhr der Mann zum Elberadweg in Richtung Loschwitzer Brücke (Blaues Wunder). Während der Fahrt fuhr er auf Menschen zu und gefährdete diese, wie die Polizei weiter mitteilte. Einem etwa 60-Jährigen schlug er gegen die Schulter.

Im Bereich Gautschweg wurde der Radler schließlich von Polizisten gestoppt. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Promillewert von rund 1,6. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Gegen den Mann wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Sachbeschädigung ermittelt.