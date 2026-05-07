Mann in weißen Transporter gezerrt und verschleppt – Polizei bittet um Hinweise
Berlin - Die Berliner Polizei sucht Zeugen zu einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen, bei dem ein Mann verschleppt wurde.
Am 23. April 2026 gegen 11.15 Uhr soll Ismet K. an einer Waldgabelung nahe dem Wolfacher Pfad 3 in Waidmannslust von mehreren Männern gewaltvoll in einen weißen Transporter gezerrt und verschleppt worden sein.
Seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Auch die bisherige Suche nach den Unbekannten blieb erfolglos.
Die Ermittler wollen nun von der Bevölkerung wissen:
- Wer kann Angaben zum Verbleib von Ismet K. machen?
- Wer hat am 23. April 2026 in und um den Wolfacher Pfad einen weißen Transporter gesehen?
- Wer hat das oben beschriebene Geschehen beobachtet?
- Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen?
Wer Angaben machen kann, soll sich unter der Telefonnummer (030) 4664-911333 beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten melden. Alternativ kann eine Mail geschrieben, das Hinweisformular im Internet oder jede andere Polizeidienststelle genutzt werden.
Titelfoto: Polizei Berlin (Bildmontage)