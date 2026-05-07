Mann in weißen Transporter gezerrt und verschleppt – Polizei bittet um Hinweise

Berlin - Die Berliner Polizei sucht Zeugen zu einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen, bei dem ein Mann verschleppt wurde.

Seit dem 23. April fehlt von Ismet K. jede Spur. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Am 23. April 2026 gegen 11.15 Uhr soll Ismet K. an einer Waldgabelung nahe dem Wolfacher Pfad 3 in Waidmannslust von mehreren Männern gewaltvoll in einen weißen Transporter gezerrt und verschleppt worden sein.

Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Auch die bisherige Suche nach den Unbekannten blieb erfolglos.

Die Ermittler wollen nun von der Bevölkerung wissen: