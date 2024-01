24.01.2024 09:14 Mann soll Mädchen (9) bedrängt haben: Zeugen gesucht!

Was genau ist am Montagvormittag in Halle passiert? Ein Unbekannter soll ein Mädchen (9) bedrängt haben - die Polizei sucht Zeugen.

Von Dorothee Gomes

Halle (Saale) - Was genau ist am Montagvormittag in Halle passiert? Ein Unbekannter soll ein Mädchen (9) bedrängt haben - die Polizei sucht Zeugen. In Halle soll ein Kind bedrängt worden sein - die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa Wie die zuständige Behörde am Mittwoch mitteilte, sei es laut Aussage des Kindes gegen 11.45 Uhr in der Nähe einer Schule in der Wolfgang-Borchardt-Straße zu der Tat gekommen. Demnach habe der unbekannte Mann die Neunjährige aufgefordert, mit ihm zu seinem Auto zu gehen. "Als das Kind um Hilfe rief, sei ein unbekannter Jugendlicher eingeschritten, worauf der Mann abgelassen habe", hieß es. Zeugenaufruf Sie wollte fremdes Kind ins Auto zerren: Wer kennt diese Frau? Das Mädchen habe den Unbekannten wie folgt beschrieben: junger Mann

etwa 1,80 Meter groß

schwarze Hautfarbe

schwarzer Kapuzenpullover und ein Tuch vor der Nase "Die Ermittlungen zur weiteren Aufhellung der Geschehnisse laufen auf Hochtouren", so die Polizei weiter. Im betroffenen Gebiet seien seit Dienstag mehr Beamte unterwegs. Da es bisher nur die Aussage des Mädchens gebe, werden der Jugendliche und weitere mögliche Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegen.

