Mann spricht Kleinkind bei Fest an Grundschule an und hebt es über Zaun

Rendsburg - Aufatmen in Rendsburg! Die Polizei hat einen Mann gefasst, der ein Kind an einer Grundschule angesprochen und berührt haben soll. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall ereignete sich an einer Grundschule in Rendsburg. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag gemeinsam mitteilten, befindet sich der sogenannte Mitschnacker in Untersuchungshaft.

Der 54-jährige Mann wurde bereits am Montag verhaftet. Es bestehe Wiederholungsgefahr, denn der Rendsburger ist bereits wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorbestraft, wie die Schleswig-Holsteinische Landeszeitung berichtete.

Das Amtsgericht Kiel verurteilte ihn 2018 zu einer Bewährungsstrafe.

Am 14. September soll der 54-Jährige bei einem Fest an der Grundschule Obereider in Rendsburg erneut auffällig geworden sein, eine Mutter verhinderte womöglich Schlimmeres.

Die Polizei sucht nach Zeugen, der Vorfall soll sich gegen 15 Uhr abgespielt haben.

Nach Polizeiangaben sprach der Mann ein kleines Mädchen an und hob es über einen Zaun der Schule am Fußweg. Dieser befindet sich zwischen der Obereiderschule und der evangelischen Kindertagesstätte Sankt Marien Parksiedlung.

Eine Frau, die gerade ihren Sohn abholen wollte, bemerkte das seltsame Verhalten des Mannes und sprach ihn an. Daraufhin ließ er von dem Mädchen ab und verschwand.