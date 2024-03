Mann sticht auf Juwelier ein: Wer erkennt ihn?

Hamburg - Neun Jahre nach einem Beinahe-Mord in Hamburg sucht die Polizei mithilfe eines Fotos nach dem Täter.

Dieses Bild zeigt den Verdächtigen aus dem Jahr 2015. © Montage: Polizei Hamburg (2)

Die Tat ereignete sich am 20. März 2015, um 11.10 Uhr, in einem Juweliergeschäft in der Straße Sand im Stadtteil Harburg, teilte die Polizei mit.

Der Täter betrat den Laden und ging in das hintere Zimmer, in dem sich ein damals 54-jähriger Juwelier, und griff diesen unvermittelt mit einem Messer an.

Dabei erlitt der 54-Jährige lebensgefährliche Verletzungen im Oberkörper und einem Oberschenkel. Er schaffte es dennoch, sich aus dem Geschäft zu schleppen und um Hilfe zu rufen.

Die schnelle Versorgung durch Rettungsdienst und Notarzt retteten dem Mann das Leben. Der Täter flüchtete in Richtung des nahe gelegenen Marktplatzes und konnte entkommen. Bis heute wurde er nicht gefunden.

Bereits kurz nach der Tat fahndete die Polizei erfolglos mit einem Foto nach dem Mann. Da es seitdem keine neuen Ermittlungsansätze gab, greift das Landeskriminalamt für Altfallermittlungen jetzt erneut zum Zeugenaufruf.