Mann stirbt nach Streit im Friedrichshainer YAAM-Club: Polizei sucht Zeugen

Dann sei der 42-Jährige geflüchtet. Die Polizei konnte ihn zusammen mit dem 61-Jährigen in der Nähe festnehmen. Die beiden kamen vorübergehend in Polizeigewahrsam. Nach den erkennungsdienstlichen Behandlungen durften sie wieder gehen.

Demnach soll der Mitarbeiter des Tanzlokals in der Nacht auf Freitag gegen 0.30 Uhr mit zwei Kollegen (42 und 61) im Außenbereich in Streit geraten sein.

Der 31-Jährige sei lebensgefährlich verletzt worden und noch am selben Tag im Krankenhaus gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Donnerstag gemeinsam mit.

Hinweise bitte an die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer 030/4664911111, per E-Mail an LKA111-Hinweis@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle.