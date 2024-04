Mann taucht schwer verletzt im Krankenhaus auf: Was ist passiert?

Vilsbiburg - Ein schwer verletzter Mann tauchte im Krankenhaus auf und stellt die Ermittler vor Rätsel. Was ist ihm widerfahren?

Die Kriminalpolizei Landshut fahndet nun mit einem Lichtbild des Opfers. Was ist zugestoßen? © Bildmontage: Polizeipräsidium Niederbayern, Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei in Niederbayern berichtet, betrat der 19-Jährige die Klinik im Landkreis Landshut am 2. April gegen 23 Uhr.

Er wies dabei stark blutende Schnittverletzungen im Hals- und Kopfbereich auf, die sofort ärztlich versorgt wurden. Seitdem befindet sich der junge Mann, der in einer Asylunterkunft in Waldkraiburg wohnt, in stationärer Behandlung.

Wie es zu seinen Verletzungen kam, ist noch unklar. Die Ermittler hoffen nun, dass Zeugen Hinweise zum Fall geben können und veröffentlichen daher ein Foto des Opfers.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 19-Jährige Opfer eines Verbrechens wurde. Vermutlich wurde er mit dem Auto zum Krankenhaus gefahren und dort abgesetzt.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes zwischen dem 2. April, 14 Uhr, und dem 3. April, 0.20 Uhr, geben? Auch Beobachtungen bezüglich seiner Verletzungen und dem Fahrzeug, dass den 19-Jährigen gebracht hat, wären hilfreich.