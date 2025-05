Mann wird von Trio mit Schusswaffe überfallen: Wo stecken Opfer und Täter?

Wie die Beamten mitteilte, sollen am vergangenen Mittwoch drei Männer gegen 18.45 Uhr in der Straße Hasenheide einen bislang Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße in Kreuzberg unter den Telefonnummern 030/4664573100 (während der Bürodienstzeit) und 030/4664571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) entgegen. Auch per E-Mail können Hinweise gegeben werden. Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.