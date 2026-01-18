Massenschlägerei an Münchner S-Bahn-Station: Jugendliche prügeln sich im Gleis

München - Am frühen Sonntagmorgen kam es an der S-Bahn-Haltestelle München Hackerbrücke zu einer Gruppenschlägerei . Beim Eintreffen der Bundespolizeibeamten befanden sich mehrere Personen im Gleisbereich und schlugen aufeinander ein.

Die Schlägerei fand an der Haltestelle Hackerbrücke statt. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Gegen 3.45 Uhr gerieten drei deutsche Jugendliche im Alter von 16, 17 und 19 Jahren aus bislang ungeklärter Ursache mit einer mindestens sechsköpfigen Gruppe deutscher Staatsangehöriger in einen Streit.

Die drei Jugendlichen waren zuvor einer in Richtung Flughafen fahrenden S-Bahn der Linie S1 entstiegen, teilte die Polizei mit.

Auf dem Bahnsteig trafen die Jugendlichen wenig später auf die sechsköpfige Gruppe. Aus dem zunächst verbalen Streit entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung. Dabei stürzten mehrere Beteiligte ins Gleisbett, wo die Schlägerei weiterging.

Ein unbeteiligter 20-jähriger Zeuge alarmierte über den Notruf die Polizei. Als Einsatzkräfte der Bundespolizei und des Polizeipräsidiums München eintrafen, mussten sie den 17- und den 19-Jährigen aus dem Gleisbereich ziehen, wo sie auf einen 35-jährigen Mann einschlugen.

Beide wurden noch vor Ort festgenommen. Der 16-jährige Begleiter wurde wenig später von Beamten im unmittelbaren Umfeld gestellt und festgenommen.