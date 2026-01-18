Massenschlägerei an Münchner S-Bahn-Station: Jugendliche prügeln sich im Gleis
München - Am frühen Sonntagmorgen kam es an der S-Bahn-Haltestelle München Hackerbrücke zu einer Gruppenschlägerei. Beim Eintreffen der Bundespolizeibeamten befanden sich mehrere Personen im Gleisbereich und schlugen aufeinander ein.
Gegen 3.45 Uhr gerieten drei deutsche Jugendliche im Alter von 16, 17 und 19 Jahren aus bislang ungeklärter Ursache mit einer mindestens sechsköpfigen Gruppe deutscher Staatsangehöriger in einen Streit.
Die drei Jugendlichen waren zuvor einer in Richtung Flughafen fahrenden S-Bahn der Linie S1 entstiegen, teilte die Polizei mit.
Auf dem Bahnsteig trafen die Jugendlichen wenig später auf die sechsköpfige Gruppe. Aus dem zunächst verbalen Streit entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung. Dabei stürzten mehrere Beteiligte ins Gleisbett, wo die Schlägerei weiterging.
Ein unbeteiligter 20-jähriger Zeuge alarmierte über den Notruf die Polizei. Als Einsatzkräfte der Bundespolizei und des Polizeipräsidiums München eintrafen, mussten sie den 17- und den 19-Jährigen aus dem Gleisbereich ziehen, wo sie auf einen 35-jährigen Mann einschlugen.
Beide wurden noch vor Ort festgenommen. Der 16-jährige Begleiter wurde wenig später von Beamten im unmittelbaren Umfeld gestellt und festgenommen.
Polizei sucht nach Zeugen
Videoaufnahmen zeigten, dass auch der 35-Jährige zuvor massiv auf die Jugendlichen eingewirkt hatte. Er wurde ebenfalls festgenommen. Der Mann erlitt mehrere Platz- und Schürfwunden, ein 22-Jähriger, der schlichten wollte, wurde schwer am Auge verletzt und musste operiert werden. Ein weiterer Beteiligter (25) verlor nach einem Schlag kurzzeitig das Bewusstsein und kam ebenso ins Krankenhaus.
Alle vier Festgenommenen wurden zur Bundespolizei in der Denisstraße gebracht. Gegen die drei Jugendlichen wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruchs ermittelt, gegen den 35-Jährigen wegen Körperverletzung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München I werden alle vier dem Haftrichter vorgeführt.
Die Bundespolizei bittet Zeuginnen und Zeugen der Auseinandersetzung sowie Fahrgäste, denen die Gruppe zuvor in der S-Bahn aufgefallen ist, sich unter 089 515 550-0 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa