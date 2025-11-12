Mädchen an Haltestelle von fremdem Mann angesprochen: Polizei sucht Zeugen
Magdeburg - Am Dienstagabend hat in Magdeburg ein fremder Mann ein zehnjähriges Mädchen angesprochen. Die Polizei bittet um Hilfe.
Sie soll gegen 19.10 Uhr an der MVB-Haltestelle "Breiter Weg" am Hasselbachplatz aufgefordert worden sein, mit ihm mitzukommen. Das Mädchen entzog sich dieser unangenehmen Situation, indem es in die nächstmögliche Straßenbahn stieg.
Das Polizeirevier Magdeburg sucht jetzt Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können.
Gleichzeitig haben die Ermittler eine Personenbeschreibung des Mannes veröffentlicht.
So soll er ausgesehen haben:
- arabisches Erscheinungsbild
- geschätzt 40 Jahre alt
- schlanke Statur
- dunkle Kleidung (möglicherweise T-Shirt und kurze Hose)
- kein Bart, keine Brille, keine mitgeführten Gegenstände
Das zehnjährige Mädchen trug einen gelben Rucksack.
Gleichzeitig weisen die Beamten darauf hin, dass keine ungeprüften Informationen und Gerüchte zum Beispiel in Eltern-Chatgruppen oder in sozialen Netzwerken geteilt werden sollten.
Hinweise zum Geschehen und zur Identität des Mannes nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter Tel. 0391/5463295 entgegen.
Titelfoto: 123RF/romrodinka