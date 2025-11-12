Mädchen an Haltestelle von fremdem Mann angesprochen: Polizei sucht Zeugen

Magdeburg - Am Dienstagabend hat in Magdeburg ein fremder Mann ein zehnjähriges Mädchen angesprochen. Die Polizei bittet um Hilfe.

Das Mädchen (10) konnte durch Einsteigen in eine Straßenbahn der Situation entkommen. (Symbolfoto) © 123RF/romrodinka

Sie soll gegen 19.10 Uhr an der MVB-Haltestelle "Breiter Weg" am Hasselbachplatz aufgefordert worden sein, mit ihm mitzukommen. Das Mädchen entzog sich dieser unangenehmen Situation, indem es in die nächstmögliche Straßenbahn stieg.

Das Polizeirevier Magdeburg sucht jetzt Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können.

Gleichzeitig haben die Ermittler eine Personenbeschreibung des Mannes veröffentlicht.

So soll er ausgesehen haben:

arabisches Erscheinungsbild

geschätzt 40 Jahre alt

schlanke Statur

dunkle Kleidung (möglicherweise T-Shirt und kurze Hose)

kein Bart, keine Brille, keine mitgeführten Gegenstände

Das zehnjährige Mädchen trug einen gelben Rucksack.