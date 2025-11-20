Mord an Fabian (†8): Wer hat diesen Wagen gesehen?
Güstrow - Nach dem schrecklichen Mord an Fabian (†8) aus Güstrow laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Nun hat die Polizei die Bevölkerung erneut um Mithilfe gebeten.
Konkret geht es in dem Zeugenaufruf um ein Fahrzeug, das im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen am 6. November beschlagnahmt wurde. Bei dem Wagen handelt es sich um einen orangen Ford Ranger (siehe Fotos).
Die Ermittler fragen: Wer hat das auffällige Fahrzeug am Freitag, dem 10. Oktober, dem Tag des Verschwindens von Fabian, in Güstrow beziehungsweise dem Güstrower Umland gesehen?
Besonders relevant sind für die Beamten demnach folgende Bereiche und Uhrzeiten:
- Güstrow, Schweriner Straße, zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr
- Bülow, Gutow, Klein Upahl, Zehna, Lohmen, zwischen 10 Uhr und 11.15
Uhr
- Klein Upahl/Lähnwitz/Großupahler See, zwischen 11.15 Uhr und 15 Uhr
Explizit sucht die Polizei nach Fahrgästen, die am 10. Oktober zwischen 10.45 Uhr und 10.58 Uhr mit dem Regionalbus 203 aus Richtung Güstrow/Parumer Weg in Richtung ZOB unterwegs waren.
Fall Fabian: Auffälliger Ford Ranger soll der verdächtigen Gina H. gehören
Ebenso werden Autofahrer gesucht, die Außenkameras an ihren Fahrzeugen verbaut haben, an den angegebenen Orten und Zeiten unterwegs waren und den Pick-up gesehen beziehungsweise aufgenommen haben könnten.
Entsprechende Hinweise werden unter der Rufnummer 0800-5977268 oder über die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern entgegengenommen.
Fabian war an dem besagten 10. Oktober verschwunden und trotz des Einsatzes zahlreicher Kräfte nicht gefunden worden. Vier Tage später wurde seine verkohlte Leiche in Klein Upahl von Gina H. (29), der Ex-Freundin seines Vaters, entdeckt.
Anfang November wurde die 29-Jährige allerdings wegen des Verdachts des Mordes festgenommen. Bei dem Pick-up soll es sich um ihren Wagen handeln. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.
Titelfoto: Polizeipräsidium Rostock