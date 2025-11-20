Mord an Fabian (†8): Wer hat diesen Wagen gesehen?

Güstrow - Nach dem schrecklichen Mord an Fabian (†8) aus Güstrow laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Nun hat die Polizei die Bevölkerung erneut um Mithilfe gebeten.

Die Polizei fragt, wer diesen auffälligen Ford Ranger am 10. Oktober gesehen hat. © Polizeipräsidium Rostock

Konkret geht es in dem Zeugenaufruf um ein Fahrzeug, das im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen am 6. November beschlagnahmt wurde. Bei dem Wagen handelt es sich um einen orangen Ford Ranger (siehe Fotos).

Die Ermittler fragen: Wer hat das auffällige Fahrzeug am Freitag, dem 10. Oktober, dem Tag des Verschwindens von Fabian, in Güstrow beziehungsweise dem Güstrower Umland gesehen?

Besonders relevant sind für die Beamten demnach folgende Bereiche und Uhrzeiten:

Güstrow, Schweriner Straße, zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr



Bülow, Gutow, Klein Upahl, Zehna, Lohmen, zwischen 10 Uhr und 11.15 Uhr



Klein Upahl/Lähnwitz/Großupahler See, zwischen 11.15 Uhr und 15 Uhr



Explizit sucht die Polizei nach Fahrgästen, die am 10. Oktober zwischen 10.45 Uhr und 10.58 Uhr mit dem Regionalbus 203 aus Richtung Güstrow/Parumer Weg in Richtung ZOB unterwegs waren.