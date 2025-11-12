Nach Explosion an Neuköllner Krankenhaus: Wer hat etwas beobachtet?

Berlin - Nach einer Explosion vor dem Eingang des Vivantes-Klinikums Neukölln in Berlin-Buckow sucht die Polizei Zeugen. Es steht der Verdacht einer politisch motivierten Brandstiftung im Raum.

Die Polizei prüft, ob Extremisten hinter dem Angriff mit illegaler Pyrotechnik stecken. © Paul Zinken/dpa

Nach Angaben der Polizei explodierte in der Nacht zum Dienstag gegen 1 Uhr offenbar ein verbotener pyrotechnischer Gegenstand im Eingangsbereich des Krankenhauses im Kormoranweg.

Dabei sei ein erheblicher Sachschaden im Klinikbereich zur Krebsbehandlung mit Bestrahlungen entstanden, hieß es weiter.

Demnach seien Fensterscheiben und eine Tür beschädigt worden. Zudem habe der Tresen in der Anmeldung kurzfristig gebrannt.

Experten für Sprengstofftechnik des Staatsschutzes LKA ermitteln wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Insbesondere der noch ungeklärte Hintergrund und das unbekannte Motiv sind Gegenstand der Ermittlungen.



Die Polizei sucht Zeugen der Tat und fragt: