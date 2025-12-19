Mehrfach Hitlergruß in Linie 61: Doch Polizei Dresden meldet noch mehr Rassismus

Dresden - Immer wieder Rassismus: In den vergangenen Tagen mussten Dresdner Fahrgäste einiges über sich ergehen lassen. Die Polizei sucht jetzt in drei Fällen nach Zeugen .

Der erste Vorfall ereignete sich Mittwochmorgen in der Straßenbahnlinie 11. (Symbolbild) © Thomas Türpe

Der erste Vorfall ereignete sich in Dresden-Seevorstadt/Dresden-Strehlen am Mittwochvormittag in der Straßenbahnlinie 11.

Gegen 8.30 Uhr rief dort ein Mann zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Strehlener Platz mehrfach rassistische, antisemitische Parolen. Etwa zehn Minuten später bedrohte er nach dem Aussteigen eine Zeugin auf dem Strehlener Platz.

"Er war etwa Mitte 50, circa 1,85 Meter groß und von dicker Statur. Er hatte eine ungepflegte Erscheinung und trug einen grauen Vollbart. Zudem hatte er eine Pelzmütze auf", so die Polizeidirektion Dresden.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Mittwoch in der Dresdner Seevorstadt, wo sich zwischen 19.20 Uhr und 19.40 Uhr in der Buslinie 66 hässliche Szenen abspielten.