Polizei jagt diesen Brandstifter - 2500 Euro Belohnung winken

Berlin - Die Berliner Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zur Aufklärung eines versuchten Tötungsdelikts. Für hilfreiche Hinweise wird eine Belohnung ausgelobt.

Wer erkennt diesen mutmaßlichen Brandstifter? © Polizei Brandenburg

Am 6. Dezember 2025 kam es gegen 19.15 Uhr im Badeweg 1 in Berlin-Zehlendorf zu einer Brandstiftung an einem Zelt.

Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich eine Person darin, die sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte, bevor das Zelt vollständig abbrannte. Der bislang unbekannte Täter flüchtete nach der Tat auf einem Fahrrad.

Wer hat zur angegebenen Zeit Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer hat zur Tatzeit eine männliche Person mit Fahrrad im Tatortnahbereich gesehen?

Wer kann Angaben zu der hier abgebildeten Person machen?

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Fahrrad machen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur Tat oder zu den Tatverdächtigen machen?

Die Ermittler wollen nun von der Bevölkerung wissen:

Wer sachdienliche Informationen liefert, die zum Brandstifter führen, kann auch noch richtig kassieren: Die Staatsanwaltschaft Berlin hat eine Belohnung von 2500 Euro ausgelobt.