Mit dem Kopf gegen Kirchenwand gerammt: Ohnmächtiger 22-Jähriger von Trio ausgeraubt

Delitzsch - Am Samstagabend spielte sich in Delitzsch ein brutaler Raubüberfall ab.

Die Polizei ermittelt zu einem Raubüberfall in Delitzsch. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie Polizeisprecherin Rebecca Leede mitteilte, war ein 22-Jähriger gegen 21.10 Uhr auf der Marienstraße in Richtung Bahnhof unterwegs, als drei Männer begannen, ihn zu verfolgen.

Dann ging laut der Sprecherin alles ganz schnell: "In einer dunklen Ecke an der Marienkirche wurde er an den Schultern gepackt und so gestoßen, dass er mit dem Kopf gegen eine Mauer stieß und für kurze Zeit das Bewusstsein verlor."

Als er wieder zu sich kam, fehlten sein Schmuck, Bargeld und seine Basecap.

Genaue Personenbeschreibungen liegen nicht vor, die drei Täter sollen aber alle schätzungsweise zwischen 18 und 22 Jahren alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer von ihnen trug einen Schal.