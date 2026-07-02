Sechsjähriger stürzt aus Hochhaus: Polizei sucht dringend Zeugen!

Frankfurt (Oder) - Nach dem tödlichen Sturz eines Kindes aus einem Hochhaus in Frankfurt (Oder) laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Um den genauen Hergang zu klären, bittet die Polizei nun mögliche Zeugen um Hinweise.

Der Junge stürzte am Dienstagabend aus dem 11. Stock eines Hochhauses in die Tiefe. © Patrick Pleul/dpa

Vor allem Menschen, die den tödlichen Sturz des Sechsjährigen beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) mit.

Parallel setzen die Ermittler ihre Zeugenbefragungen fort. Für Freitag ist zudem die Obduktion des Jungen angesetzt, um die genaue Todesursache zu klären.

Der Sechsjährige war am Dienstagabend vom Balkon im 11. Stock eines Hochhauses in der Wohnsiedlung Aurorahügel in die Tiefe gestürzt. Trotz des schnellen Rettungseinsatzes starb das Kind noch am Unglücksort.

Die Staatsanwaltschaft führt inzwischen ein Ermittlungsverfahren. Hintergrund ist ein Anfangsverdacht, dass die Mutter ihre Aufsichtspflicht verletzt haben könnte. Nach aktuellem Stand gehen die Ermittler jedoch nicht von einem vorsätzlichen Handeln aus.