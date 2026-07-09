Mit vorgehaltener Waffe: Mann raubt Leipziger Supermarkt aus und flüchtet mit Rad

Leipzig - Eine Supermarkt-Angestellte wurde am Mittwochnachmittag in Leipzig -Mölkau mit einer Waffe bedroht und gezwungen, ihre Kasse zu öffnen.

In diesem NORMA soll der Raub passiert sein. © Anke Brod

Wie die Polizei erklärte, betrat der vermummte Mann gegen 15.45 Uhr den Supermarkt in der Zweinaundorfer Straße. Laut TAG24-Informationen soll es sich dabei um den NORMA-Markt gehandelt haben.

Sein Ziel war der Kassenbereich, wo er der Angestellten mit vorgehaltener Waffe befahl, ihre Kasse zu öffnen.

Diese gehorchte, woraufhin der Mann sich bediente und etwa 1000 Euro entnahm. Im Anschluss flüchtete er mit einem dunklen Fahrrad in Richtung Kastanienring.

"Dabei kam es fast zum Zusammenstoß mit einer Frau, die gerade in der Nähe des Einkaufsmarktes mit ihrem kleinen Hund spazieren war", erklärte Polizeisprecherin Melanie Roeber.

Der Räuber kann wie folgt beschrieben werden: